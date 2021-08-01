كأس العرش.. الجيش الملكي يبلغ المباراة النهائية

هبة بريس-

بلغ فريق الجيش الملكي نهاية كأس العرش لموسم 2019-2020 ، عقب فوزه على فريق رجاء بني ملال بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الأحد ، على أرضية الملعب الكبير لأكادير، برسم دور نصف النهاية.

وسجل هدف فريق الجيش الملكي المهاجم جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة 35 عن طريق ضربة مقصية رائعة أسكن من خلالها الكرة في شباك حارس الفريق الملالي مهدي الجرباوي.

وكان بإمكان الفريق العسكري أن يحسم اللقاء متفوقا بأكثر من هدف لو استغل لاعبوه السيل الهائل من فرص التسجيل التي أتيحت أمامهم ، وخاصة من قبل عبد الاله اعميمي ومحمد الخلوي وجلال الداودي الذي أتيحت له فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 71 بعدما سدد ضربة قوية ارتطمت بالقائم العلوي للحارس .

و خلال اللحظات الأخيرة من اللقاء ، حاولت عناصر الفريق الملالي ، اختراق دفاع الجيش عن طريق تبادل الكرات القصيرة أو التسديد المباغث، لإدراك هدف التعادل لكن محاولاتهم لم تصب الهدف .

و في مشواره خلال مسابقة كأس العرش فقد تمكن فريق الجيش الملكي من تخطي دور ال 32 بصعوبة عقب إقصائه في لقاء محلي جاره الاتحاد الرياضي التوركي بضربات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

بعد ذلك نجح الفريق في تجاوز مضيفه اتحاد طنجة في دور الـ16، قبل أن يصعد لربع النهائي الذي تخطى فيه عقبة الرجاء الرياضي بضربات الترجيح كذلك، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

من جهته، تخطى رجاء بني ملال عقبة ضيفه نهضة الزمامرة في دور الـ32 بثنائية نظيفة، قبل أن يتجاوز في دور الـ16 وداد قلعة السراغنة بعد الامتثال لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله.

وفي مرحلة ربع النهائي، استطاع فارس عين اسردون التفوق على فريق حسنية أكادير بثنائية نظيفة، مفجرا مفاجئة من العيار الثقيل بالنظر للنتائج الإيجابية التي كان يبصم عليها أبناء المدرب رضا حكم آنذاك، ليعبر الى المربع الذهبي برفقة الجيش الملكي و الوداد الرياضي و المغرب التطواني .

وتجمع مباراة نصف النهاية الثانية، في وقت لاحق من اليوم، بين فريقي الوداد الرياضي والمغرب التطواني على أرضية الملعب الكبير لمراكش

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