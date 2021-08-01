طنجة.. توقيف مروجي كوكايين

2021-08-01 / 7:50 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في عمليتين منفصلتين من توقيف شخصين في العشرينات من العمر، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ،وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات القوية من نوع كوكايين.

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر على مستوى كل من حي درادب والسواني بناء على معلومات دقيقة محصلة من أبحاث الفرقة تفيد بنشاط المشتبه فيهما في ترويج المخدرات الصلبة .

عملية التفتيش والحجز المنجزة على ضوء هذه القضايا مكنت من حجز ما مجموعه 25 لفافة معدة للترويج وكمية 10 غرام خام من نفس المخدر ،فضلا عن حجز مبلغ مالي مهم وهواتف نقال وميزان الكتروني .

وقد تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن باقي المتو رطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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