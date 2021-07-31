طنجة.. سيارة “مجنونة” تنهي حياة سيدة وتصيب رضيعة بجروح خطيرة

2021-07-31 / 7:43 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقيت سيدة، مصرعها، زوال اليوم السبت 31 يوليوز ، بعد أن صدمتها سيارة كانت تسير بسرعة “جنونية” على مستوى “حومة صدام” بمدينة طنجة.

وبحسب مصادر عاينت الواقعة فان سيارة كانت تسير بسرعة جنونية صدمت سيدة رفقة ابنتها أسفر عن مصرع الأم فيما أصيبت الرضيعة بجروح وصفت بالخطيرة.

وقد تم نقل الطفلة إلى قسم المستعجلات حيث وصفت حالتها بالخطيرة، فيما تم نقل جثة الأم إلى مستودع الأموات، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد هوية ركاب السيارة.

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‫2 تعليقات

  2. اليم جدا ما نراه من تهور واستهتار ولا مبالات من بعض الاشخاص علا الطروقات داخل او خارج المدن وهدا يسبب في ارواح واعاقات حسبن الله ونعم الوكيل ورحم الله كل من دهب دحية هاده الحواديت

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