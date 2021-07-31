طنجة.. الأمن يعتقل شخص أحدث فوضى بالشارع العام باستعمال السلاح الأبيض

هبة بريس- مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء يومه الجمعة 30 يوليوز الجاري، يظهر فيه احد الاشخاص يحدث فوضى بالشارع العام ويلحق خسائر مادية بسيارة نفعية حمراء اللون بحي السواني باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تدخلت فيها مصالح الدائرة الامنية الاولى في حينه بتاريخ 25/07/2021 و تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه الظاهر في شريط الفيديو بحي السواني قرب ساحة ” رياض 20 غشت” ، ليتم توقيفه من طرف فرقة الابحاث للشرطة القضائية ، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

و قد اسفرت عملية تفتيش المعني و هو من ذوي السوابق العدلية عن حجز 15 قرص مخدر بحوزته و سلاح ابيض .

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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