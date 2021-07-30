العاهل الأردني ل”الملك”: “أصدق التهاني القلبية لأخي العزيز”

هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد.

ومما جاء في برقية العاهل الأردني ” فيطيب لي والشعب المغربي الشقيق يحتفل بمناسبة ذكرى جلوس جلالتكم على عرش المملكة المغربية الشقيقة أن أبعث إلى جلالة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية، وأصدق المشاعر الأخوية، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالتكم بدوام الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة “.

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