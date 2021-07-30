السيسي ل”الملك”: نتطلع لتقوية روابط الأخوة والتعاون بين بلدينا

هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين.

ومما جاء في برقية الرئيس المصري، بهذه المناسبة، “يطيب لي أن أتوجه إلى جلالتكم وإلى الشعب المغربي الشقيق بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة ذكرى اعتلائكم عرش المملكة المغربية الشقيقة”.

وأضاف الرئيس المصري “وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وروابط الأخوة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، مؤكدا على تطلعنا الدائم إلى تقوية تلك الروابط وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية”.

وأعرب السيد عبد الفتاح السيسي، في هذه البرقية، عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من الرخاء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

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