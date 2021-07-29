حدث فني ضخم يجمع سعد المجرد و بلقيس

نجلاء مزيان: هبة بريس

شوقت شركة “سبوت لايت”، جمهورها لحدث فني ضخم يضم النجم المغربي سعد المجرد و النجمة اليمنية بلقيس فتحي اللذان يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

و لم تكشف شركة “سبوت لايت” عن تفاصيل المشروع الفني الذي سيجمع بلقيس وسعد لمجرد أو موعده، بل اكتفت بنشر صور للنجمين عبر موقع انستقرام و علقت عليها : “صيف سبوت لايت دائما مختلف ابقوا منتظرين”.

و يشار أن مهار خوخجي صاحب شركة “سبوت لايت”، قام مؤخرا بتنظيم حفل فني ضخم في دبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمّ ثلاثة نجوم وهم ملحم زين، وائل كفوري ومحمد خيري.

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