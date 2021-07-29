عبد اللطيف وهبي

البام: لدينا ثقة كبيرة أن تونس ستتجاوز هذا الامتحان الديمقراطي

2021-07-29 / 4:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد حزب الأصالة والمعاصرة، أنه يتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة التي تعيشها الجمهورية التونسية الشقية.

وأعرب الحزب، في بلاغ له، عن شكره وامتنانه الكبير للملك محمد السادس على إصداره لأمره السامي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى دولة تونس وأشقائنا التونسيين، بعد تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد وزيادة عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد،

وعبر البام في ذات البلاغ، عن اعتزازه بالمسار الديمقراطي الذي عاشته تونس طيلة الفترة الأخيرة ، مما بوؤها رفقة المملكة المغربية مكانة ديمقراطية هامة في المنطقة العربية وأمام شريكها الاتحاد الاوروبي.

وفي ذات السياق، أعلن الحزب عن تضامنه المطلق مع جمهورية تونس شعباً ومؤسسات دستورية في المحنة الصحية التي يمرونها منها، مذكراً بالزيارة الأخيرة التي قام بها الحزب مؤخرا إلى تونس ولقائه بعدد من النخب الحزبية والبرلمانية التونسية وما لمسه من عمق فكري ديمقراطي لدى جميع القوى الحية التونسية، معلنا أن كل ذلك يجعل حزب البام على ثقة كبيرة أن تونس الشقيقة ستتجاوز هذا الامتحان الديمقراطي المستجد، وتنتقل كما عودت الأمة العربية والعالم إلى مرحلة ديمقراطية جد متقدمة.

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