طقس الخميس .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع في درجات الحرارة مع طقس حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، داخل منطقة سوس، والمنطقة الشرقية، وشرق الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالواجهة المتوسطية وستكون مصحوبة في بعض الأحيان بأمطار جد خفيفة ومحلية، فضلا عن تمركز سحب ضعيفة الاستقرار فوق مرتفعات الأطلس، والسهول المجاورة والمنطقة الشرقية مع تساقط قطرات متفرقة ورعد محليا خلال الزوال و الليل.

أما بباقي جهات المملكة، فستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، وجنوبية بالجنوب الشرقي، كما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب-الشرقي و بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول غرب الأطلس، وداخل سوس والمنطقة الشرقية، و ستكون ما بين 17 و 23 درجة على العموم بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا بين 41 و 46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، ومابين 39 و 44 درجة بكل من داخل منطقة سوس, وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، والسهول الواقعة غرب الاطلس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس و المنطقة الشرقية، وما بين 30 و 37 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، ومرتفعات الأطلس و غرب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 26 و 32 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وبباقي السواحل.

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