قيس سعيد

قيس سعيد يجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية

2021-07-28 / 4:14 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس إلى جانب قيادات أمنية عليا، في اجتماع يجري وسط أجواء سياسية متوترة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في إفادة مقتضبة عبر “فيسبوك” أن سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة “يشرف اليوم الأربعاء 28يوليوز 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا”.

هذا و شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

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