محمد ساجد

ساجد: القاسم الانتخابي سيحافظ على مبدأ التعددية

2021-07-28 / 2:30 مساءً
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هبة بريس

اعتبر الأمین العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد أن الانتخابات المقبلة التي ستعرفها المملكة “فريدة من نوعها”، حيث أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب سيتم الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد.

وذكر ساجد الذي حل ضيفا على ندوة “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن هاته الانتخابات ستعرف تغييرا جذريا في النظام الانتخابي، وخاصة القاسم الانتخابي الجديد الذي سيحافظ على مبدأ التعددية، وحذف العتبة الذي سيمكن الجميع من المساهمة في المسلسل الانتخابي.

وتابع أن الانتخابات المقبلة ستعرف أيضا تطورا على مستوى تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات، مبرزا أن المنظومة الانتخابية أعطت دفعة جديدة لبلوغ هدف المناصفة العادلة.

وشدد ساجد على أن مشاركة الشباب في الانتخابات من أسس البناء الديمقراطي الوطني، مضيفا أن الشباب، والنساء والرجال، سينخرطون في الانتخابات المقبلة بمختلف مستوياتها المحلية والتشريعية.

كما عبلا عن تفاؤله بالنسبة للنتائج التي يمكن الحصول عليها خلال هذه الاستحقاقات، وذلك على ضوء ” العمل الذي قام به أعضاء الاتحاد الدستوري على جميع المستويات والمناطق، والكفاءات التي يحظى بها وأيضا الملتحقين الجدد والذين وضعوا ثقتهم في الحزب نظرا لمصداقيته ومؤسساته ورجالاته ونسائه وشبابه “، مشيرا إلى أن كل هذه الاعتبارات ” تجعلنا متفائلين بالنسبة لمستقبل الاتحاد الدستوري وفي الاستحقاقات المقبلة “.

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