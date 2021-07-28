فايزر تتوقع ارتفاع قيمة مبيعاتها إلى 33.5 مليار دولار عام 2021

هبة بريس - وكالات

رفعت شركة فايزر بدرجة كبيرة توقعاتها للعائدات المرتبطة بلقاحاتها المضادة لكوفيد الأربعاء، إذ تنتظر تسليم 500 مليون جرعة إضافية مقارنة بالتوقعات السابقة.

وتتوقع الشركة الأمريكية التي أنتجت بالاشتراك مع بايونتيك الألمانية اللقاح المضاد لكوفيد، تسليم 2,1 مليار جرعة ما يدر مبيعات بقيمة 33,5 مليار دولار.

وتوقعت الشركة في ماي أن تبلغ قيمة مبيعاتها 26 مليار دولار. كما رفعت فايزر توقعاتها للأرباح على مدى العام بأكمله.

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