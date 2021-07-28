رشيدة ذاتي

فرنسا .. وزيرة العدل السابقة رشيدة ذاتي تواجه تهمة الفساد

2021-07-28 / 10:24 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

وجهت إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتي الفساد والتستر على استغلال السلطة بإطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن.

وبحسب النيابة العامة المالية، فإن داتي كانت حينها نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنبت الملاحقة القضائية في نوفمبر بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجددا للاستجواب ووجهت إليها تهمتا “الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية”، أي البرلمان الأوروبي، و”التستر على استغلال السلطة”.

ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة “ار.ان.بي.في” الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرّب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.

وقبضت داتي مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فايزر تتوقع ارتفاع قيمة مبيعاتها إلى 33.5 مليار دولار عام 2021

فايزر تتوقع ارتفاع قيمة مبيعاتها إلى 33.5 مليار دولار…

2021-07-28 / 1:20 مساءً
Photo of القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة

القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة

2021-07-28 / 10:42 صباحًا
Photo of تونس.. قرارات رئاسية بإقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار

تونس.. قرارات رئاسية بإقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار

2021-07-28 / 9:43 صباحًا
Photo of محاكمة الرجل الثاني السابق في الفاتيكان في قضية فساد

محاكمة الرجل الثاني السابق في الفاتيكان في قضية فساد

2021-07-27 / 10:34 مساءً
Photo of قانون حماية الرموز يشعل موريتانيا

قانون حماية الرموز يشعل موريتانيا

2021-07-27 / 10:06 مساءً
Photo of معهد صحي إيطالي: معظم المتوفين بكورونا لم يحصلوا على اللقاح

معهد صحي إيطالي: معظم المتوفين بكورونا لم يحصلوا على…

2021-07-27 / 9:53 مساءً
Photo of قتيل واصابات في انفجار بمجمع للكيماويات غرب ألمانيا

قتيل واصابات في انفجار بمجمع للكيماويات غرب ألمانيا

2021-07-27 / 6:02 مساءً
Photo of قيس سعيد: “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”

قيس سعيد: “الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل”

2021-07-27 / 1:45 مساءً
Photo of حركة “النهضة” تحذر من “ويلات” قرارات قيس سعيد

حركة “النهضة” تحذر من “ويلات” قرارات قيس سعيد

2021-07-27 / 12:52 مساءً
Photo of أياما بعد انطلاق الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

أياما بعد انطلاق الأولمبياد.. طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات…

2021-07-27 / 11:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق