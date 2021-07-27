صورة تعبيرية

فاس..إحالة شخص على العدالة بتهمة الحيازة وترويج مادة” السيليسيون”

2021-07-27 / 5:38 مساءً
0
ع. محياوي - هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس خلال الأسبوع المنصرم على أنظار المحكمة ، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 42 سنة، بعد أن اشتبه تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج عبوات من المادة اللاصقة (السيليسيون) ، مع حيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، على مستوى حي النرجس، من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات وهو على متن دراجته النارية و بحوزته 05 كيلوغرامات من مادة المعسل المهرب ، في حين قاد البحث والتفتيش عن حجز 8800 عبوة (السليسيون)، 290 علبة سجائر من أنواع مختلفة، مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليه من عملية المبيعات. فضلا عن الدراجة النارية المستعملة في عملية ترويج هذه المواد المحظورة.

كما أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل ترويج مادة السيليسيون.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة محاربة المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن مدى تورطه في قضايا مماثلة، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار العدالة، فيما تبقى الأبحاث والعمليات الأمنية متواصلة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم مكافحة غسل الأموال

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم مكافحة غسل الأموال

2021-07-27 / 6:16 مساءً
Photo of سيكلف 240 مليون درهم.. إحداث أول “تيليفيريك” بالمغرب بمدينة طنجة

سيكلف 240 مليون درهم.. إحداث أول “تيليفيريك” بالمغرب بمدينة…

2021-07-27 / 5:13 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. 6971 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

حصيلة صادمة.. 6971 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا خلال…

2021-07-27 / 4:51 مساءً
Photo of الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 شتنبر

الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10…

2021-07-27 / 4:01 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى السبت بعدد…

2021-07-27 / 3:22 مساءً
Photo of أكادير : مطالب للوزير “عمارة” بفتح تحقيق في طريقة تسليم رخص جديدة ل “تجي تسكي “

أكادير : مطالب للوزير “عمارة” بفتح تحقيق في طريقة…

2021-07-27 / 1:12 مساءً
Photo of فجيج.. الساكنة تحتج على الوضع الصحي والمدير الإقليمي يلتزم بتحسين الخدمات

فجيج.. الساكنة تحتج على الوضع الصحي والمدير الإقليمي يلتزم…

2021-07-27 / 1:04 مساءً
Photo of لمرابط: المغرب يعيش موجة جديدة من الانتشار الجماعي لكورونا

لمرابط: المغرب يعيش موجة جديدة من الانتشار الجماعي لكورونا

2021-07-27 / 12:14 مساءً
Photo of الأونسا: عيد الأضحى مر في ظروف ممتازة

الأونسا: عيد الأضحى مر في ظروف ممتازة

2021-07-27 / 11:03 صباحًا
Photo of اللواء الأزرق يرفرف بشاطئي المسافر وأم لبوير بالداخلة

اللواء الأزرق يرفرف بشاطئي المسافر وأم لبوير بالداخلة

2021-07-27 / 10:33 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق