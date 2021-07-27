فاس..إحالة شخص على العدالة بتهمة الحيازة وترويج مادة” السيليسيون”

ع. محياوي - هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس خلال الأسبوع المنصرم على أنظار المحكمة ، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 42 سنة، بعد أن اشتبه تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج عبوات من المادة اللاصقة (السيليسيون) ، مع حيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، على مستوى حي النرجس، من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات وهو على متن دراجته النارية و بحوزته 05 كيلوغرامات من مادة المعسل المهرب ، في حين قاد البحث والتفتيش عن حجز 8800 عبوة (السليسيون)، 290 علبة سجائر من أنواع مختلفة، مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل عليه من عملية المبيعات. فضلا عن الدراجة النارية المستعملة في عملية ترويج هذه المواد المحظورة.

كما أوضحت إجراءات التنقيط المنجزة من طرف مصالح الشرطة عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل ترويج مادة السيليسيون.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته فرقة محاربة المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن مدى تورطه في قضايا مماثلة، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار العدالة، فيما تبقى الأبحاث والعمليات الأمنية متواصلة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

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