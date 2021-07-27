توقيف شخصين وحجز كمية من مخدري الكوكايين والشيرا بالعيون

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و 31 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بأحد أحياء مدينة العيون، وذلك قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بحوزتهما عن حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين وسيارتين، علاوة على كمية من مخدر الكوكايين و37 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وحيازة السلاح الناري وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، كما تبين أنهما مبحوث عليهما وطنيا من أجل السرقة الموصوفة والتزوير واستعماله.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي.

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