مالاوي تجدد دعمها الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها

هبة بريس

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، اليوم الثلاثاء، التأكيد على دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها و لوحدتها الترابية.

وأعرب ندوا مكاكا في كلمته بالندوة التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الهبة التي قدمتها المملكة والتي تتكون من معدات صحية لفائدة أكثر من عشرين بلدا افريقيا تنتمي لجهات القارة الخمس.

وأشاد في ذات السياق، بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف المغرب، معتبرا أنها “مبادرة تؤكد مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الجائحة”.

ومن جهة أخرى، قال ندوا مكاكا إن “بلدينا تربطهما علاقات تقليدية قائمة على الأخوة المتبادلة”، مشيرا إلى أن محادثاته مع السيد بوريطة همت أيضا الاستثمارات الثنائية و “قضايا راهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدعم المتبادل بالمنظمات الدولية والقارية”.

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