نشرة إنذارية: موجة حر من الخميس إلى السبت بعدد من المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من الخميس المقبل وإلى غاية يوم السبت.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 44 و46 درجة، من الخميس إلى السبت المقبل، بكل من أسا الزاك والرشيدية وتارودانت والسمارة وطاطا وزاكورة.

وأضافت النشرة أنه من المرتقب أيضا تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 42 و45 درجة، خلال نفس الفترة، بكل من بني ملال، وبولمان، والحاجب، وقلعة السراغنة، وفاس، وفكيك، والفقيه بن صالح، وكرسيف، وجرادة، والخميسات، وخريبكة، وخنيفيرة، ومكناس، ومولاي يعقوب، ومراكش، والرحامنة، و وجدة أنجاد، وصفرو، وسطات، وتاونات، و تاوريرت، وتازة.

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