حاملا ملف برنامج “بيغاسوس”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى باريس

2021-07-27 / 9:22 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيزور باريس لمناقشة قضية التجسس بواسطة برنامج”بيغاسوس” الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى فرنسا يوم الأربعاء للاجتماع مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، لإجراء حوار أمني استراتيجي.

وأفيد أيضا بأن غانتس وبارلي من المتوقع أن يناقشا الوضع الحرج في لبنان، إضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وقضية شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “NSO” المصنعة لبرنامج “بيغاسوس”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا مؤخرا إلى عقد جلسة “استثنائية” لمجلس الدفاع الفرنسي، وذلك لمناقشة برنامج التجسس “بيغاسوس”، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا للتنصت على مكالمات كبار المسؤولين.

وكان مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج.

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