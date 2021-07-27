طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة و محلية على السواحل الممتدة ما بين أكادير وبوجدور وكذا بغرب الواجهة المتوسطية، كما سيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وبالساحل المتوسطي، في حين سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عامة بباقي جهات المملكة.

وستهب زوابع رملية خفيفة بكل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، كما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشرق بمنطقة طنجة، من القطاع الشمالي بجنوب البلاد وبالسواحل الوسطى، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب -الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 18 و25 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

كما ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 34 و40 درجة بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية و هضاب الفوسفاط، وما بين 27 و33 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية والمرتفعات، وستكون ما بين 21 و27 درجة بسواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وبين رأس سبارطيل والصويرة وبين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0