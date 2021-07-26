أمين عام نقابة الأطباء المصرية يطمئن جمهور ياسمين عبد العزيز عن حالتها الصحية

2021-07-26 / 4:19 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

صرح أمين عام نقابة الأطباء المصرية، الدكتور أسامة عبد الحي، في آخر خروج إعلامي له، حول تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أن حالتها أصبحت مستقرة الآن وأنها ستغادر المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.

و حسب مواقع إعلامية مصرية فإن أمين عام نقابة الأطباء المصرية أكد أن حالة ياسمين أصبحت أفضل، غير أنها ممنوع عنها الزيارات في الوقت الحالي.

و عن حملة الغضب التي شنت على الأطقم الطبية في مصر بسبب ما قيل عن حالة الفنانة، قال : “ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأن من غير المنطقي ألا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافون فوراً، بجانب أننا نحصل على إقرار بالموافقة على احتمال حدوث مضاعفات للحالات الخطرة.”

و يشار أن ياسمين عبد العزيز لازالت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، بعد ما نقلت إلى العناية المركزة، إثر إصابتها بتلوث وتسمم في الدم، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم.

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