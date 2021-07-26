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ارتفاع الاحتياطات النقدية للمملكة لأزيد من 300 مليار درهم

2021-07-26 / 3:58 مساءً
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هبة بريس

قال البنك المركزي إنه إلى غاية 16 يوليوز الجاري، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب شبه استقرار من أسبوع إلى آخر بـ 301,1 مليار درهم، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

وذكر البنك مؤشراته الأسبوعية برسم الفترة ما بين 15 و20 يوليوز 2021، أن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الامريكي.

وأوضح بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 120,9 مليار درهم، منها 69,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 23,4 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 28,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 1,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي عند 1,5 في المائة في المتوسط.

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