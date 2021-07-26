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فاس.. توقيف 3أشخاص بتهمة حيازة وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة

2021-07-26 / 12:50 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الأحد 25 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و66 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بمنطقة “بنسودة” بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل أحد المستودعات عن حجز 3468 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، علاوة على 20200 قنينة فارغة من نفس المشروبات الكحولية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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