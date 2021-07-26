راشد الغنوشي

الغنوشي: إعلام الإمارات وراء ما حصل في تونس

2021-07-26 / 12:28 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اتهم زعيم حركة “النهضة”، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، واستهداف حركة “النهضة”.

وقال الغنوشي في مقابلة في مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، إن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية.

وأضاف أن قرارات الرئيس قيس سعيد، لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية الحزبية وتعكس تعطشا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مكتب حركة النهضة عقد اجتماعا واتخذ قرارا بإدانة الانقلاب، كما دعا الرئيس قيس سعيد للعودة عن هذه القرارات.

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‫2 تعليقات

  2. اتقي الله يا أيها المستسلم، ان الاسلام بريئ منك ومن أمثالك. دائما وكلما ضعف التسيير وانتشر الفساد والفوضى في كل دولة عربية ،الا ولجأ مسيروها وحكامها الى افراغ الأسباب على العالم الخارجي. كما هو الحال في الجزائر .

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