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طقس الاثنين .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-07-26 / 9:02 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي، ستكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية، إلى جانب ظهور كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية والوسطى، في حين سيظل الطقس مستقرا ومشمسا، عموما، بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بجنوب البلاد و بالسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة القوة من الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 18 و24 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 39 و45 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 34 و39 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وما بين 28 و35 درجة بسهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، والمرتفعات، وستكون ما بين 22 و28 درجة بسواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين رأس حديد والكويرة، وهائج إلى قوي الهيجان محليا ما بين رأس سيم وسيدي إفني وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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