المخرج سعيد خلاف يكشف لهبة بريس تفاصيل مسلسل “صورتك بين عينيا “

نجلاء مزيان - هبة بريس

شرع المخرج المتألق سعيد خلاف، في تصوير مسلسله الجديد “صورتك بين عينيا”، و الذي يضم ألمع النجوم المغاربة.

“صورتك بين عينيا ” هو مسلسل مغربي مليء بالأحداث و المفاجئات، يتم تصويره بين دار بوعزة، بوسكورة و الدار البيضاء، و هو من إنتاج شركة “Ciné-Scène International” و المنتج المنفذ عبد الكريم الدرقاوي.

و عن أحداث المسلسل، كشف المخرج المغربي خلاف أنها تدور حول صراع بين عائلتين وقع خلاف بينهما قبل 25 سنة بسبب سوء فهم، غير أن القدر سوف يجمعهما مرة أخرى في أحداث مشوقة.

المسلسل من بطولة مجدولين الإدريسي، فهد بنشمسي، نعيمة إلياس، أيوب اليوسفي، عبد الحق بلمجاهد، منصور بدري، و من الشباب، هاجر بوزاويت، هند بلعلى، هاجر مصدوقي، فريدة بوعزاوي، هند بنجبارة، بثينة اليعقوبي…

و الجدير بالذكر أن سعيد خلاف بدأ مسيرته المهنية في صناعة السينما بمدينة فانكوفر الكندية سنة 2003، حيث قدّم أداءً على خشبة المسرح وشارك في كتابة عدد من المسرحيات سنة 2004، و انضم إلى مدرسة فانكوفر السينمائية وأنتج وأخرج، لمدة عام ونصف، عدة عروض للقناة الكندية (Canal M).

كما أنه سنة 2016، أخرج فيلم مسافة ميل بحذائي، الذي فاز بعدد من الجوائز، من بينها جائزة (الحصان البرونزي) التي تم منحها في إطار فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو، بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل التائهون و عيون غائمة…

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