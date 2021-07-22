“المغرب خط أحمر”.. نشطاء يرفضون اتهام بلدهم ب”التجسس”

لبنى أبروك - هبة بريس

حملة قوية تلك التي أطلقها عدد من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، ضد “الحملة الإعلامية المسعورة” التي تقودها جهات معادية للمملكة وتتهم المغرب ب”التجسس”.

وتحت شعار “المغرب خط أحمر”، رفض نشطاء مغاربة “صحفيون وحقوقيون ورجال قانون وجمعويون..”، الاتهامات التي وجهتها تقارير صحفية منضوية ضمن إئتلاف يدعى ” forbidden Stories ”، حول قيام مؤسسات مغربية بالتجسس على عدد من الشخصيات باستخدام برنامج “بيغاسوس” الاسرائيلي.

واعتبر النشطاء أن هذه الاتهامات والمزاعم التي لا تستند على أية دلائل أو براهين منطقية أوملموسة، تأتي في ظرفية تعرف فيها المملكة نهضة اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية غير مسبوقة، كما تتزامن والحملة والممنهجة المسعورة التي تقودها جهات معلومة ضد المغرب.

وشدد النشطاء على أن لجوء عدد من الجهات مرة أخرى إلى توزيع الاتهامات على المغرب ومحاولة تشويه صورته وسمعته، لخدمة أجندات معادية وجهات باتت معلومة للجميع، لن يزيد من المملكة وأبنائها سوى عزما على المضي أماما في مسلسل الإصلاحات والنجاحات بقيادة عاهل البلاد.

هذا ويشار الى أن المحامي الفرنسي أوليفييه باراتيلي، أعلن أن “المغرب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” و”العفو الدولية” بتهمة التشهير ونشر أخبار زائفة.

وأورد المحامي المعين من المغرب في بيان نقلته وكالة”فرانس برس”، أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى، كلفا أوليفييه باراتيلي، لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس

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