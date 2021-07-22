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انخفاض حركة النقل عبر مطار فاس سايس ب 35%

2021-07-22 / 10:58 مساءً
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هبة بريس

سجلت حركة النقل عبر مطار فاس سايس، خلال النصف الأول من 2021، انخفاضا بنسبة 47، 35 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وخلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 (أول يوم من استئناف الرحلات) الى 30 يونيو 2021، استقبل مطار فاس سايس ما مجموعه 39 ألف و237 مسافرا مقابل 60 ألف و803 مسافر خلال الشهور الستة الأولى من 2019، حسب المكتب الوطني للمطارات.

وعلى الصعيد الوطني، سجل النقل التجاري الجوي للمسافرين خلال نفس الفترة انخفاضا بقيمة 80، 78 في المائة، حسب نفس المصدر.

واحتل مطار فاس سايس الرتبة الخامسة بعد مطارات الدار البيضاء- محمد الخامس ومراكش المنارة وأكادير المسيرة وطنجة ابن بطوطة، في إطار ترتيب حركة النقل الجوي التجاري حسب المناطق.

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