تزامنا و عيد الأضحى.. أسامة رمزي يخضع لعملية جراحية
نجلاء مزيان - هبة بريس
خضع الفنان الكوميدي، أسامة رمزي أمس الأربعاء لعملية جراحية مستعجلة بإحدى مصحات مدينة الدار البيضاء.
و نشر رمزي صورة بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات يظهر فيها و هو داخل غرفة المستشفى مرفوقة بالتعليق التالي:” العيد الكبير هاد العام كان عندي بطعم آخر”.
و واصل قائلا :” من وجع صعيب فنصاصات الليل لعملية خاصها دار على وجه السرعةالعيد ولكن الحمد لله مرت بسلام و دازت بيخير و على خير باش كانعجبكم كانوع ليكم فتصاور العيد ياكو “.
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