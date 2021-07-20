في ظروف إستثنائية مغاربة إيطاليا يحتفلون بعيد الأضحى

2021-07-20 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس- عبد اللطيف الباز

في جو من الخشوع والروحانية في هذه المناسبة الدينية التي يظهر فيها المسلمين تماسكهم وتوحدهم وتواصلهم أينما تواجدوا في بقاع العالم وحرصهم على الحفاظ على هويتهم وتقاليديهم الإسلامية العريقة بالرغم من استقرارهم بديار المهجر، أدت الجالية المسلمة بإيطاليا، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح يوم الثلاثاء ، في ظروف إستثنائية إحترمت فيها القواعد المتبعة للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب العالم .

وقد توافدت على القاعات المخصصة لصلاة العيد جموع المصلين من أبناء افراد الجالية المسلمة من مختلف الجنسيات لأداء الصلاة العيد في جو من الخشوع في هذه المناسبة الدينية التي يظهر فيها المسلمين تماسكهم وتواصلهم أينما تواجدوا في بقاع العالم .

وتحتفل الجالية المغربية المقيمة بكانتو، بهذه المناسبة الدينية السعيدة وسط أجواء عائلية وصلة الرحم بين الأصدقاء .

وتركزت خطبة العيد على توضيح أسباب تشريع الأعياد في الدين الإسلامي، والدعوة إلى نشر المحبة والسلام والتمسك بالفضائل والقيم الصالحة التي يدعو إليها الإسلام. وتتشابه إحتفالات عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين الإيطاليين مع المسلمين في شتى أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي يوجد فيها تجمعات كبيرة للمسلمين، مثل: منطقة “لومبارديا” ذات أكبر جالية إسلامية .

وتتمثل طقوس المسلمين في إيطاليا خلال العيد في الذهاب لأداء صلاة العيد، وذبح الأضاحي في أماكن مخصصة لذلك، وتناول الطعام، مع تبادل الزيارات والتي أصبحت محدودة للغاية هذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والهدايا مع الأقارب والأصدقاء، إلى جانب الخروج إلى المتنزهات وأماكن الترفيه التي استأنفت نشاطها بموجب الاشتراطات الصحية المحددة والسعة القصوى لأعداد الزائرين المقررة لكل منها.

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