طرفاية: بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا السلطات تعقد اجتماعا مع المجتمع المدني

2021-07-19 / 9:30 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

عقدت السلطات المحلية بمدينة طرفاية، زوال اليوم الاثنين اجتماعا مع فعاليات المجتمع المدني، وكذا اطباء تابعين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء، على إيجابيات وأهمية التلقيح باعتباره التدخل الفعال لتحسين صحة الساكنة، وكذا الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد ممثل المندوبية الإقليمية للصحة بطرفاية، أنه منذ بداية شهر يوليوز تعرف المدينة ارتفاع ملحوظ، في اعداد الحالات المصابة، وذلك بسبب عدم احترام التدابير من طرف المواطنين والمواطنات.

مشددا على الدور الهام، الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني من أجل تعبئة و توعية الساكنة، بأهمية التلقيح وفحص سجلات التلقيح بجميع المراكز الصحية، لاستدراك التلقيحات المتأخرة وكذا من أجل إحترام التدابير الوقائية اللازمة التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين.

و بعد المجهودات التي تقوم بها السلطات الإقليمية، لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا، يظل الإلتزام الأخلاقي للمواطنين هو الفيصل لأن الكرة الأن باتت في ملعبه.

ومن المرتقب أن تقوم فعاليات المجتمع المدني، والسلطات المحلية ومندوبية الصحة بطرفاية، بعملية التوعية وسط احياء المدينة، وفي عدة نقط بالإقليم، بحملة تحسيسة لفائدة الساكنة من أجل حث المواطنين على إرتداء الكمامة لأجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.

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