“راني مغبون وسبابي تبون” أغنية أدخلت الشاب بيلو السجن بالجزائر

هبة بريس- الرباط

اوقف الأمن الجزائري، أمس الخميس ، مغني الراي الجزائري الشاب بيلو، بسبب إطلاقه اغنية ساخرة عن رئيس بلاده عبد المجيد تبون تحمل عنوان “راني مغبون دارها بيا تبون”.

وبحسب تقارير اعلامية جزائرية ، فقد تم توقيف مغني الراي الجزائري الشاب بيلو بمدينة وهران وإحالته على السجن الاحتياطي في انتظار انطلاق محاكمته خلال الايام القادمة.

وانتقد عدد من النشطاء الجزائرين اقدام السلطات الامنية على اعتقال المغني المعروف بسبب انتقاده للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قالب غنائي داعين الى اطلاق سراحه في أسرع وقت.

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