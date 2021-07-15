إصابات متفاوتة الخطورة إثر انقلاب سيارة شمال طرفاية( صورة)

هبة بريس : أشعبان لحبيب

عرفت الطريق الوطنية رقم 1،الرابطة بين طرفاية وجماعة أخفنير، مساء اليوم الخميس 15 /7 /2021 حادثة سير خطيرة إثر إنقلاب سيارة خفيفة من نوع مرسيدس، كانت تقل عائلة متجهة إلى نواحي مراكش قادمة من العيون.

مصادر هبة بريس، التي أكدت أن الحادثة وقعت جراء فقدان السائق السيطرة على مقود العربة، مما أدى إلى إصابة شخصين إصابات وصفت بالبليغة، فيما أصيب خمسة أشخاص إصابات خفيفة بينهم أطفال.

وقامت الوقاية المدنية، بنقل المصابين للمركز الصحي بطرفاية، كما تم نقل الحالتين الخطيرتين، على وجه السرعة للمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون.

وفور علمها بالحادث، هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية، وكذا عناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة وفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث.

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