الشرطة البريطانية تصادر 180 مليون جنيه استرليني من “البيتكوين”

2021-07-13 / 10:13 مساءً
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هبة بريس- وكالات

صادرت شرطة العاصمة البريطانية لندن عملات مشفرة بقيمة 180 مليون جنيه استرليني مشتبه في صلتها بأنشطة غسيل أموال دولية.

وتعد عملية المصادرة هي الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة، إذ تتجاوز الرقم القياسي السابق عندما صادرت شرطة العاصمة 114 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة في 24 يونيو الماضي.

وأجرت السلطات تحقيقا مع سيدة، تبلغ من العمر 39 عاما، اعتقلت للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال في 24 يونيو/حزيران.

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