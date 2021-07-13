لدار البيضاء..توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية
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التهريب الدولي للمخدرات يجُر 6 اشخاص للإعتقال بالبيضاء

2021-07-13 / 4:31 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأنه تم توقيف ستة أشخاص على مستوى الشريط الطرقي الدار البيضاء – بوزنيقة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأوضح العميد الإقليمي عزيز كمال الإدريسي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24، أن توقيف هؤلاء الأشخاص المشتبه فيهم جاء في إطار عملية نوعية قامت بها، أمس الاثنين، عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضاف أن هذه العملية، التي جرت على مستوى الشريط الطرقي الرابط بين مدينتي الدار البيضاء وبوزنيقة، أسفرت كذلك عن حجز خمسة أطنان و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى حجز أربع سيارات، سياراتان نفعيتان كانتا محملتين بالمخدرات المحجوزة، وسيارتان خفيفتان يشتبه في استعمالهما في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وأشار كمال الإدريسي، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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