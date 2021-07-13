احباط عملية لتهريب أزيد من أربعة أطنان من المخدرات ضواحي الرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

في عمليتين متفرقتين تم فجر اليوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري بالحدود الجنوبية الشرقية للمملكة، ضبط 43 إبل محملة بأزيد من أربعة أطنان من مخدر الشيرا كانت معبأة في 170 حزمة .

وحسب مصدر مطلع ل “هبة بريس” فقد تمت العملية الأولى على مستوى النفوذ الترابي للجماعة الترابية الطاووس بإقليم الرشيدية، حيث تم فيها رصد 32 إبل من طرف الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود بالمنطقة، وهي محملة بأزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا كانت معبأة في 128 حزمة .

في حين تم في العملية الثانية رصد 11 إبل محملة بأزيد من طن من مخدر الشيرا كانت معبأة في 42 حزمة.

وبمجرد علمها بالخبر انتقلت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمركز مرزوكة إلى عين المكان حيث تم حجز الجمال 43 مع المخدرات، وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

منطقة المرفقات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0