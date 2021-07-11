مقر المديرية العام للأمن الوطني

عيد الأضحى.. صرف منحة مالية استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي موظفي الأمن الوطني

2021-07-11 / 10:03 صباحًا
0
هبة بريس-

خصصت المديرية العامة للأمن الوطني منحة مالية استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي موظفي الأمن الوطني، وذلك في إطار دعم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لموظفي الأمن الوطني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة أن صرف هذه المنحة الاستثنائية، يأتي تنفيذا لتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، القاضية بتدعيم الخدمات الاجتماعية المقدمة لأرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، حيث تم تخصيص مبلغ 1500 درهم لفائدة 3500 أرملة و2000 درهم لفائدة 400 متقاعد من أسرة الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشات تقاعد تقل عن 2000 درهم في الشهر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة السنوية تأتي تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة العزيزة من أسرتها الكبيرة، وذلك في إطار العرفان والامتنان وتوطيد أواصر التواصل مع أسر موظفي الأمن الوطني الذين تقاعدوا أو وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن وطنهم ومواطنيهم.

كما تأتي هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، يضيف البلاغ، في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطوان.. ندوة فكرية تبحث حق الطفل في النسب

تطوان.. ندوة فكرية تبحث حق الطفل في النسب

2021-07-11 / 11:44 صباحًا
Photo of الأبواب المفتوحة لريادة الأعمال تحط بوزان في سادس محطة بجهة طنجة

الأبواب المفتوحة لريادة الأعمال تحط بوزان في سادس محطة…

2021-07-11 / 10:10 صباحًا
Photo of الرباط : منع مواطنة من ولوج مطعم بسبب ارتدائها الحجاب

الرباط : منع مواطنة من ولوج مطعم بسبب ارتدائها…

2021-07-11 / 1:28 صباحًا
Photo of رسميا.. عيد الأضحى بالمغرب يوم الأربعاء 21 يوليوز

رسميا.. عيد الأضحى بالمغرب يوم الأربعاء 21 يوليوز

2021-07-10 / 10:34 مساءً
Photo of وجدة.. توقيف متورط في بيع مواد مضرة تسببت في وفاة مستهلكيها

وجدة.. توقيف متورط في بيع مواد مضرة تسببت في…

2021-07-10 / 10:29 مساءً
Photo of سُم العقارب والزواحف وشبح الموت مع كل صيف بإقليم سطات

سُم العقارب والزواحف وشبح الموت مع كل صيف بإقليم…

2021-07-10 / 8:27 مساءً
Photo of عودة “الباراجات” وغرامات الكمامة ينذران بالتشديد مع اقتراب العيد

عودة “الباراجات” وغرامات الكمامة ينذران بالتشديد مع اقتراب العيد

2021-07-10 / 7:41 مساءً
Photo of مجزرة إعدام الأشجار بسطات متواصلة فهل من مغيث!

مجزرة إعدام الأشجار بسطات متواصلة فهل من مغيث!

2021-07-10 / 7:24 مساءً
Photo of المغرب يتفوق على دول أوروبية في مؤشر الأمان الخاص بالجائحة

المغرب يتفوق على دول أوروبية في مؤشر الأمان الخاص…

2021-07-10 / 7:02 مساءً
Photo of جرف الملحة : اعتداء اربعيني على ضابط شرطة بالسلاح الابيض

جرف الملحة : اعتداء اربعيني على ضابط شرطة بالسلاح…

2021-07-10 / 5:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق