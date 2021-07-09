بلفقيه يستقيل من حزب الاتحاد الاشتراكي قُبيل الانتخابات

هبة بريس ـ الرباط

أعلن عبد الوهاب بلفقيه، أحد أبرز الوجوه السياسية في كلميم، استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية.

وقال بلفقيه في رسالة استقالته التي وجهها أمس إلى ادريس لشكر، إن قرار مغادرته الحزب “يعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية”، أبرزها القطيعة التامة التي طبعت السنوات الأخيرة بين الكتابة الجهوية للحزب وكاتبه الأول وغياب التواصل.

وأضاف بلفقيه في وثيقة استقالته، أنه رغم محاولة إرجاع المياه إلى مجاريها في الشهور الأربعة الأخيرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، مشددا: “وهو ما جعل استمراري في أداء رسالتي مستحيلا”.

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