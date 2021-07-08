انتحار ام بمراكش

أم خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا بمراكش

2021-07-08 / 3:43 مساءً
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محمد الأصفر -هبة بريس

أقدمت سيدة في الخمسينيات من عمرها على الإنتحار شنقا داخل “مسكنها” بحي المحاميد التابع ترابيا لمقاطعة المنارة بمراكش مساء أمس الأربعاء 7 من الشهر الجاري .

وأقدمت الهالكة على الانتحار شنقا بعدما لفت حبل على عنقها وقامت بتتبيثه على إطار باب غرفتها.

وبعد العثور على الهالكة وهي من مواليد 1963، من طرف إبنتها، تم إشعار السلطة المحلية التي انتقلت الى عين المكان رفقة عناصر الأمن بالدائرة الأمنية 20 بمنطقة المحاميد للوقوف على ملابسات وظروف النازلة، حيث تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاع جثتها للتشريح الطبي، ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك.

وحسب معطيات أولية توصلت بها “هبة بريس” فإن أسباب إقدام السيدة على الإنتحار قد تعود إلى ضائقة مالية تعيشها مما تسببت لها بإضطرابات نفسية.

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