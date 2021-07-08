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الـ CNSS يُعلن تمديده الاستفادة من الدعم المالي الخاص بكورونا لهذه القطاعات

2021-07-08 / 1:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تمديد فترة الاستفادة من الدعم المالي الخاص بكوفيد-19 لفائدة العاملين بقطاع السياحة، ومقاولات الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الحضانة الخاصة، وقاعات الرياضة الخاصة.

وأوضح بلاغ للصندوق، اليوم الخميس، أنه تم تمديد إمكانية الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق برسم شهر فبراير 2020، لتشمل أيضا شهر يونيو 2021 وذلك بمقاولات الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الحضانة الخاصة، وقاعات الرياضة الخاصة، بالإضافة إلى الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.

والقطاعات الفرعية بقطاع السياحة التي يشملها القرار هي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة وكذا المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي،

وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين على الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي المتعلق بشهر يونيو 2021 أن يقوموا بالتصريح بهم عبر بوابة covid19.cnss.ma ابتداء من اليوم وإلى غاية منتصف ليلة 3 غشت 2021.

وأخذا بعين الاعتبار للحلول المرتقب لعيد الأضحى المبارك، فإن أداء التعويض سيتم ابتداء من 15 يوليوز 2021 بالنسبة للأشخاص الذين سيتم التصريح بهم على البوابة ابتداء من اليوم وإلى منتصف ليلة 11 يوليوز 2021. أما بالنسبة للآخرين، فسيتم صرف التعويض لفائدتهم ابتداء من 10 غشت 2021.

ولمزيد من المعلومات، يمكن ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام التالية: 0802033333 /0802007200.

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