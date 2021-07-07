صحيفة ألمانية : إيران تُشرف على تداريب جبهة البوليساريو وتزودها بصواريخ أرض-جو

هبة بريس- الرباط

سلطت صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، الضوء على علاقة النظام الايراني بجبهة البوليساريو الانفصالية، من خلال تزويد طهران للمليشيات بصواريخ أرض-جو، والإشراف على معسكرات تدريب انفصاليي الجبهة في الجزائر بتعاون مع حزب الله.

وقال الصحيفة الألمانية في تقرير لها حول توغل النظام الايراني بافريقيا ، أن طهران مستمرة في سياسة التغلغل بالقارة السمراء، مشيرة الى هناك مجموعات مدعومة بالفعل من طرف إيران وتشن حملات ضد مصالح الغرب والعرب السنة وإسرائيل، وأصبح ذلك جليا ومعروفا خلال تفكيك الخلايا الإرهابية في إثيوبيا وأوغندا.

وأوضحت “تاغس شبيغل”، أن دعم إيران لجبهة البوليساريو نابع من بحثها عن اكتساب نفوذ بالمناطق غير المستقرة، مضيفة، أن الجبهة ستتوصل من إيران بصواريخ أرض-جو، وأيضا تحضر لمعسكرات تدريب مع حزب الله في الجزائر لتدريب انفصاليي الجبهة.

وكان المغرب، أعلن في شهر ماي 2018، عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو ومدها بالأسلحة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، حينها في مؤتمر صحفي إن الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها، واتهم حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو.

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