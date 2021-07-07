أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

طنجة..توقيف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية

2021-07-07 / 7:12 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

في اطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح ولاية امن طنجة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها خاصة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الأبحاث للشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة وفرقة محاربة العصابات من توقيف ثلاثة اشخاص، وذلك من أجل الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية .

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر في عمليتين منفصلتين مساء أمس الثلاثاء 6 يوليوز على مستوى كل من حي بوربعات ، وساحة السويد وسط المدينة حيث كان أحدهما والملقب (شنيولة)موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات القوية.

عملية التوقيف والتفتيش والحجز المنجزة في هذه العمليات مع المشتبه فيهم أفضت إلى حجز كمية من مخدر الشيرة و مخدر الكوكايين،و 37 قرص مخدر ،علاوة عن حجز مبالغ مالية وهواتف نقالة وسلاح ابيض لفائدة البحث وكذا سيارة تستعمل في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضايا.

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