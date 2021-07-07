حكومة هايتي

حكومة هايتي تعلن الأحكام العرفية بعد اغتيال الرئيس مويس

2021-07-07 / 3:55 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

فرضت حكومة هايتي الأحكام العرفية في عموم البلاد على خلفية اغتيال رئيس الجمهورية جوفينيل مويس برصاص مهاجمين مجهولين الليلة الماضية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الحكومة، كلود جوزيف (وهو تسلم مقاليد الحكم بعد اغتيال الرئيس مويس)، في تصريح متلفز اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدها في ظل آخر التطورات الدراماتيكية في البلاد.

وقال جوزيف إن بعض منفذي عملية الاغتيال ينطقون اللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وكانت سلطات هايتي قد أغلقت في وقت سابق من اليوم مطار بورت أو برانس الدولي.

واغتيل الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017، فجر اليوم برصاص مجهولين اقتحموا مقر إقامته الخاص.

وأصيبت السيدة الأولى مارتين مويس أيضا جراء العملية ونقلت إلى المستشفى، مع ورود تقارير غير مؤكدة عن وفاتها متأثرة بجروحها.

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