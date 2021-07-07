بركة : إنتاج اللقاح ضد كورونا ترجمة للتوجه الاستراتيجي للمملكة

هبة بريس ـ الرباط

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال ، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القرار الملكي بإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 في المغرب يعد ترجمة للتوجه الاستراتيجي للمملكة كقوة إقليمية جادة.

وأوضح بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “حزب الاستقلال أمام تحدیات المشهد السیاسي والحزبي الوطني”، أن هذا المشروع أطلق دينامية جديدة ستجعل المغرب يضطلع، باعتباره قوة إقليمية وجهوية جادة، بدور كبير في القارة الإفريقية وفي القضايا الكبرى سواء بالمحيط العربي أو الأورو متوسطي.

وتابع أن خير دليل على ذلك هو منصة إنتاج اللقاحات التي سيتم إرساؤها بالمساهمة مع الشركاء الصينيين، وهو ما يعد ترجمة لهذا التوجه الجيو سياسي الجديد.

ولفت الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن المغرب سيصبح من الدول القليلة التي لها القدرة على إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى، مبرزا أن هذا المشروع الرائد سيساهم في تقوية السيادة الوطنية، وأساسا السيادة الصحية، فضلا عن دعم الدبلوماسية الصحية في القارة الإفريقية.

يشار إلى أن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء یعد فضاء للنقاش حول المواضیع الراهنة في مجالات السیاسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، ويعرف مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وینظم الملتقى في إطار الاحترام التام للتدابیر الاحترازیة والإجراءات الوقائیة من فیروس (كوفید-19).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0