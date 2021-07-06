طنجة.. توقيف مروجي كوكايين “ببئر الشفا”

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ،مساء أمس الاثنين 5 يوليوز الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 45 و29 سنة أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية من نوع (كوكايبن).

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر متن سيارة نفعية بناء على معلومات دقيقة تحصلت عليها الفرقة الامنية تفيد بنشاط أحد الموقوفين في ترويج المخدرات القوية بمنطقة بني مكادة.

حيث مكنت عملية المراقبة والترصد والتفتيش عن ضبطهما وتوقيفهما بحي بئر الشفاء متحوزين لكمية من مخدر الكوكايين على شكل لفافات بلغ عددها 14 لفافة .فضلا عن حجز مبلغ مالي وهواتف نقالة وميزان الكتروني لفائدة البحث.

وقد تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذللك لكشف ظروف وملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0