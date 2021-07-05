طقس الإثنين : اجواء حارة فوق عدد من مناطق البلاد

هة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن تستمر الأجواء الحارة فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي، داخل منطقة سوس، جنوب الأقاليم الجنوبية، المنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية بكل من شمال ووسط البلاد.

وستبقى الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بجنوب البلاد، ومن الجنوب بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق، كما سيتم تسجيل هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14و 20 درجة بكل من المرتفعات، سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وداخل الأقاليم الجنوبية، ما بين 28 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد. وستكون ما بين 21 و 27 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 25 و 31 درجة بسواحل المحيط الأطلسي، ما بين 28 و 33 درجة بالمرتفعات، ما بين 31 و 37 درجة بالساحل المتوسطي وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، ما بين 36 و 42 درجة بكل من الريف، السايس، الشياظمة، الرحامنة، هضاب الفوسفاط، والماس،داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية. وستكون ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وادي ملوية، سهول تادلة، داخل منطقة سوس، وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي، وهائجا بالجنوب، وأحيانا سيكون هائجا إلى قوي الهيجان صباحا جنوب الداخلة.

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