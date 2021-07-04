بتنسيق مع “الديستي”.. حجز ثلاثة أطنان من الحشيش وتوقيف سبعة أشخاص بالناظور

هبة بريس-

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مدينة الناظور، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية متورطة في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية، بشكل متزامن، بكل من مناطق أولاد الطيب وازغانغن وسلوان ضواحي مدينة الناظور، وأسفرت في البداية عن حجز 61 رزمة من المخدرات بمستودع بمنطقة أولاد الطيب، قبل أن يتم حجز 28 رزمة إضافية على متن سيارة نفعية بمنطقة سلوان، ليصل مجموعة الشحنات المحجوزة إلى ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، مكونة من 88 رزمة معدة للتهريب الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة على خلفية هذه العملية أسفرت عن حجز 7 سيارات من أنواع وأحجام مختلفة و5 بنادق للصيد إحداها مزودة بمنظار للتصويب و63 عيار ناري خاص بهذه البنادق، فضلا عن حجز هواتف محمولة ودراجة نارية وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والرامية إلى تفكيك شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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