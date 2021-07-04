طنجة.. توقيف مروجي خمور ومؤثرات عقلية

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الدائرة الامنية الاولى بمنطقة امن طنجة المدينة مساء اليوم 3 يوليوز الجاري، من توقيف شخصين في العشرينات من العمر، في حالة تلبس بترويج الخمور والكحول دون رخصة ومادة اللصاق المخدر (السيلسيون).

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر وهما من ذوي السوابق القضائية على مستوى (باطيو سوق فندق الشجرة).

عملية التفتيش والحجز في هذه القضية داخل كوخ يعود لهما أسفرت عن حجز ما مجموعه 27 قنينة خمر و النبيذ الاحمر، و13 قارورة كحول ، فضلا عن حجز 1800 أنبوب من مادة اللصاق الطيار (سيليسيون) ، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في هذا النشاط الإجرامي

وقد تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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