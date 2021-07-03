أكادير : إنطلاق مشروع خاص بالاشخاص في وضعية إعاقة باقاليم الجهة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت جمعية الطفولة المعاقة عن إطلاق مشروعها الجديد “معًا من أجل المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للجميع” الممول من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و 6 منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة وللأطفال بدون سند عائلي في جهة سوس ماسة.

و سيقام حفل الانطلاق الرسمي للمشروع يوم 10 يوليوز بأحد الفنادق المصنفة بمنطقة تغازوت شمال مدينة أكادير.

يهدف المشروع الجديد إلى تحسين مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لخدمات ذات جودة عبر مواكبة مراكز التوجيه والدعم للأشخاص في وضعية إعاقة التابعة لمؤسسة التعاون الوطني، الرقي بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، هيكلة خدمات الدعم الاجتماعي والانفتاح على المجال القروي لجهة سوس ماسة.

ويتضمن المشروع الذي سيستمر لمدة عامين أنشطة متنوعة بين حملات تحسيسية حول الإعاقة على مستوى أقاليم الجهة ودورات تكوينية والتنسيق بين الفاعلين العاملين في مجال الإعاقة كما يتمحور المشروع على المحاور الاساسية التالية :

– وضع معيار “الجودة” للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحماية الاجتماعية.

– تعزيز القدرات و التنسيق بين العاملين الاجتماعيين.

– دعم مراكز توجيه ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل ولوج الفئة إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة.

– استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة في المناطق القروية والمعزولة بالاعتماد على وحدتي التدخل المتنقلة التابعة لجمعية الطفولة المعاقة.

– دعم ومواكبة الأنشطة الترافعية من أجل سياسات عمومية دامجة.

– تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين و الخواص.

هذا و سيعرف اللقاء مشاركة كل من ممثلي الاتحاد الأوربي، المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و المديريات الجهوية لوزارة الصحة و لوزارة العدل و لمكتب التكوين المهني و انعاش الشغل و للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات بالإضافة الى ممثلي الجمعيات المسيرة لمراكز الرعاية الاجتماعية المستهدفة و مختلف وسائل الاعلام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0