اعاقة مشروع اكادير
الصورة من الارشيف

أكادير : إنطلاق مشروع خاص بالاشخاص في وضعية إعاقة باقاليم الجهة

2021-07-03 / 12:54 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت جمعية الطفولة المعاقة عن إطلاق مشروعها الجديد “معًا من أجل المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للجميع” الممول من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و 6 منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة وللأطفال بدون سند عائلي في جهة سوس ماسة.

و سيقام حفل الانطلاق الرسمي للمشروع يوم 10 يوليوز بأحد الفنادق المصنفة بمنطقة تغازوت شمال مدينة أكادير.

يهدف المشروع الجديد إلى تحسين مستوى ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لخدمات ذات جودة عبر مواكبة مراكز التوجيه والدعم للأشخاص في وضعية إعاقة التابعة لمؤسسة التعاون الوطني، الرقي بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، هيكلة خدمات الدعم الاجتماعي والانفتاح على المجال القروي لجهة سوس ماسة.

ويتضمن المشروع الذي سيستمر لمدة عامين أنشطة متنوعة بين حملات تحسيسية حول الإعاقة على مستوى أقاليم الجهة ودورات تكوينية والتنسيق بين الفاعلين العاملين في مجال الإعاقة كما يتمحور المشروع على المحاور الاساسية التالية :

– وضع معيار “الجودة” للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحماية الاجتماعية.

– تعزيز القدرات و التنسيق بين العاملين الاجتماعيين.

– دعم مراكز توجيه ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل ولوج الفئة إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة.

– استهداف الأشخاص في وضعية إعاقة في المناطق القروية والمعزولة بالاعتماد على وحدتي التدخل المتنقلة التابعة لجمعية الطفولة المعاقة.

– دعم ومواكبة الأنشطة الترافعية من أجل سياسات عمومية دامجة.

– تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين و الخواص.

هذا و سيعرف اللقاء مشاركة كل من ممثلي الاتحاد الأوربي، المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و المديريات الجهوية لوزارة الصحة و لوزارة العدل و لمكتب التكوين المهني و انعاش الشغل و للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات بالإضافة الى ممثلي الجمعيات المسيرة لمراكز الرعاية الاجتماعية المستهدفة و مختلف وسائل الاعلام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبيبة ” التقدم والاشتراكية ” تجرُ الوزير أمكراز إلى القضاء

شبيبة ” التقدم والاشتراكية ” تجرُ الوزير أمكراز إلى…

2021-07-03 / 12:33 مساءً
Photo of الصحة العالمية تكشف عن أرقام رهيبة حول الموت غرقا

الصحة العالمية تكشف عن أرقام رهيبة حول الموت غرقا

2021-07-03 / 11:53 صباحًا
Photo of بـ “جنيف ” .. المغرب يدين قمع النظام الجزائري للمظاهرات

بـ “جنيف ” .. المغرب يدين قمع النظام الجزائري…

2021-07-03 / 10:41 صباحًا
Photo of نقابة : مُزاولة الأجانب مهنة الطب بالمغرب يرهن مصير صحة المواطنين

نقابة : مُزاولة الأجانب مهنة الطب بالمغرب يرهن مصير…

2021-07-03 / 10:01 صباحًا
Photo of مُستمر في إضرابه عن الطعام .. زوجة الريسوني تنشر رسما لزوجها

مُستمر في إضرابه عن الطعام .. زوجة الريسوني تنشر…

2021-07-03 / 9:33 صباحًا
Photo of الطريق السيار “تيط مليل برشيد”..تسهيل وتحسين لظروف التنقل

الطريق السيار “تيط مليل برشيد”..تسهيل وتحسين لظروف التنقل

2021-07-03 / 9:11 صباحًا
Photo of طقس السبت .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق…

2021-07-03 / 8:46 صباحًا
Photo of تركيا تفرض شروطا جديدة على المغاربة الراغبين في السفر لها

تركيا تفرض شروطا جديدة على المغاربة الراغبين في السفر…

2021-07-02 / 11:23 مساءً
Photo of سفارة أمريكا بالمغرب: “الأولوية في معالجة التأشيرات للمتزوجين”

سفارة أمريكا بالمغرب: “الأولوية في معالجة التأشيرات للمتزوجين”

2021-07-02 / 9:45 مساءً
Photo of التدبير المفوض للنقل العمومي يثير ضجة بمراكش

التدبير المفوض للنقل العمومي يثير ضجة بمراكش

2021-07-02 / 8:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق