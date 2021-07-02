وزير الشغل يفصح عن نتائج انتخابات ممثلي المأجورين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وزير الشغل و الإدماج المهني اليوم عن النتائج العامة لانتخابات ممثلي المأجورين بالقطاعين العام والخاص برسم سنة 2021.

و حسب ما أعلنه الوزير ذاته، فقد تصدرت اللوائح اللامنتمية هاته الانتخابات بنسبة 51.35 في المئة من مجموع المنتخبين الأصليين، بينما حل الاتحاد المغربي للشغل ثانيا بنسبة 15.48 في المئة.

و تمكن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من نيل ما مجموعه 5977، أي بنسبة 12.56 في المئة، ليتحصل على المركز الثالث متبوعا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي حلت رابعة ثم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للشغل.

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