وزير الشغل يفصح عن نتائج انتخابات ممثلي المأجورين

2021-07-02 / 9:15 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وزير الشغل و الإدماج المهني اليوم عن النتائج العامة لانتخابات ممثلي المأجورين بالقطاعين العام والخاص برسم سنة 2021.

و حسب ما أعلنه الوزير ذاته، فقد تصدرت اللوائح اللامنتمية هاته الانتخابات بنسبة 51.35 في المئة من مجموع المنتخبين الأصليين، بينما حل الاتحاد المغربي للشغل ثانيا بنسبة 15.48 في المئة.

و تمكن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من نيل ما مجموعه 5977، أي بنسبة 12.56 في المئة، ليتحصل على المركز الثالث متبوعا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي حلت رابعة ثم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للشغل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة تدعو لقبول المبعوث الجديد للصحراء المغربية

الأمم المتحدة تدعو لقبول المبعوث الجديد للصحراء المغربية

2021-07-02 / 10:27 مساءً
Photo of بوريطة: “المغرب سيقف إلى جانب سامبا صديقو لإنجاح ولايته”

بوريطة: “المغرب سيقف إلى جانب سامبا صديقو لإنجاح ولايته”

2021-07-02 / 6:20 مساءً
Photo of بوريطة : المغرب متشبث باستقرار وتنمية منطقة الساحل

بوريطة : المغرب متشبث باستقرار وتنمية منطقة الساحل

2021-07-02 / 4:03 مساءً
Photo of الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تجر العثماني الى البرلمان

الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تجر العثماني الى البرلمان

2021-07-02 / 9:44 صباحًا
Photo of مجلس الحكومة يصادق على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالانتخابات المقبلة

مجلس الحكومة يصادق على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالانتخابات…

2021-07-02 / 9:20 صباحًا
Photo of الخارجية الأميريكية ..موقف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء “لم يتغير “

الخارجية الأميريكية ..موقف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء “لم يتغير…

2021-07-02 / 9:07 صباحًا
Photo of بوخارست.. تسليم وسام ملكي للسفيرة الرومانية السابقة لدى المغرب

بوخارست.. تسليم وسام ملكي للسفيرة الرومانية السابقة لدى المغرب

2021-07-01 / 11:21 مساءً
Photo of الصحراء.. سفير المغرب بجنيف يندد بازدواجية المعايير ومناورات النظام الجزائري

الصحراء.. سفير المغرب بجنيف يندد بازدواجية المعايير ومناورات النظام…

2021-07-01 / 10:52 مساءً
Photo of بوطوالة والعزيز : مشروع اليسار لازال قائما ومنيب انقلبت على قوانين الفيدرالية

بوطوالة والعزيز : مشروع اليسار لازال قائما ومنيب انقلبت…

2021-07-01 / 9:21 مساءً
Photo of الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل ملفهما على المحكمة الإدارية

الرشيدية .. الداخلية توقف رئيس جماعة أرفود ونائبه وتحيل…

2021-07-01 / 8:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق