طرفاية : بعد بلاغ وزارة الصحة السلطات المحلية تقوم بحملة واسعة

هبة بريس - أشعبان لحبيب

عاينت عدسة “هبة بريس” مساء أمس الاربعاء 30 يونيو الجاري، بشوارع مدينة طرفاية حملات تحسيسية و تواصلية اشرفت عليها السلطات المحلية معززة بالقوات المساعدة، ومصالح الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، الذين يحثون المواطنين على إرتداء الأقنعة الواقية من الإصابة بفيروس” كورونا”مع تذكيرهم بإحترام مواعد إغلاق المحلات التجارية وعدم الإكتضاض أمام محلات البقاله والمخابز.

العملية جاءت مباشرة بعد أن أصدرت وزارة الصحة، بلاغ لها مساء اليوم تؤكد من خلاله أن لجنة اليقظة والرصد الوبائي، سجلت خلال 48 ساعة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات، “وذلك بسبب حالات التراخي الملحوظ وعدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير الحاجزية، خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود”.

والهدف الأساسي من هذه الحملة التحسيسة، التي استهدفت شوارع المدينة وكذلك محلاتها التجارية، هو تأطير المواطنين وحثهم على إحترام التدابير الوقائية المعمول بها وطنيا من أجل الحفاظ على سلامة عموم المواطنين والمواطنات من هذا الوباء القاتل.

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